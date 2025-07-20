Kia показала доступний сімейний електрокар (фото, відео) — Finance.ua

Kia показала доступний сімейний електрокар (фото, відео) Сьогодні 06:07 — Технології&Авто

Kia показала доступний сімейний електрокар (фото, відео), Фото: Kia

У лінійці Kia Carens 2025 з’явилася електрична модифікація. Позашляховий мінівен надходить у продаж за ціною від 21 тис. до 28 600 доларів. Новий електрокар Kia презентували в Індії, де випускатимуть мінівен.

Його подробиці розкрили на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.

Електромобіль Kia Carens Clavis EV запропонували у двох модифікаціях:

Base — 135 к. с. і 225 Н∙м, батарея на 42 кВт∙год, 9,5 с до 100 км/год, максималка 166 км/год, запас ходу 404 км;

Long Range — 171 к. с. і 255 Н∙м, батарея на 51,4 кВт∙год, 8,4 с до 100 км/год, максималка 166 км/год, запас ходу 490 км.

Фото: Kia

Швидка зарядка електрокара на 80% займає 39 хвилин, а звичайна — 6−7 годин. Також є функція двонаправленої зарядки — від авто можна живити електроприлади.

Зовні електромобіль Kia Carens Clavis мало відрізняється від бензинової чи дизельної версій — йому лише дещо змінили передню частину.

Фото: Kia

У салоні на передній панелі встановлено два 10,25-дюймових екрани.

Сімейний мінівен Kia Carens пропонують у версіях на 6 та 7 місць, а об’єм його багажника становить 216 л із трьома рядами крісел, 645 л — із двома та 1164 л — із одним.

Фото: Kia

Комплектація Kia Carens Clavis EV розширена. Топова версія моделі отримала панорамний дах, клімат-контроль, електропривід крісла водія, вентиляцію сидінь, камери кругового огляду, акустику Bose.

Також передбачено адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, контролю «сліпих» зон та втоми водія.

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