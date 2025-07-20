Kia показала доступний сімейний електрокар (фото, відео) — Finance.ua
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Kia показала доступний сімейний електрокар (фото, відео)

Технології&Авто
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Kia показала доступний сімейний електрокар (фото, відео)
Kia показала доступний сімейний електрокар (фото, відео), Фото: Kia
У лінійці Kia Carens 2025 з’явилася електрична модифікація. Позашляховий мінівен надходить у продаж за ціною від 21 тис. до 28 600 доларів. Новий електрокар Kia презентували в Індії, де випускатимуть мінівен.
Його подробиці розкрили на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.
Електромобіль Kia Carens Clavis EV запропонували у двох модифікаціях:
  • Base — 135 к. с. і 225 Н∙м, батарея на 42 кВт∙год, 9,5 с до 100 км/год, максималка 166 км/год, запас ходу 404 км;
  • Long Range — 171 к. с. і 255 Н∙м, батарея на 51,4 кВт∙год, 8,4 с до 100 км/год, максималка 166 км/год, запас ходу 490 км.
Фото: Kia
Фото: Kia
Швидка зарядка електрокара на 80% займає 39 хвилин, а звичайна — 6−7 годин. Також є функція двонаправленої зарядки — від авто можна живити електроприлади.
Зовні електромобіль Kia Carens Clavis мало відрізняється від бензинової чи дизельної версій — йому лише дещо змінили передню частину.
Фото: Kia
Фото: Kia
У салоні на передній панелі встановлено два 10,25-дюймових екрани.
Сімейний мінівен Kia Carens пропонують у версіях на 6 та 7 місць, а об’єм його багажника становить 216 л із трьома рядами крісел, 645 л — із двома та 1164 л — із одним.
Фото: Kia
Фото: Kia
Комплектація Kia Carens Clavis EV розширена. Топова версія моделі отримала панорамний дах, клімат-контроль, електропривід крісла водія, вентиляцію сидінь, камери кругового огляду, акустику Bose.
Також передбачено адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, контролю «сліпих» зон та втоми водія.
За матеріалами:
Фокус
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