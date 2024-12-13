Kia підтвердила появу електричної версії пікапа Tasman — Finance.ua

Kia підтвердила появу електричної версії пікапа Tasman Сьогодні 02:34 — Технології&Авто

Kia підтвердила появу електричної версії пікапа Tasman

Вже підтверджено, що модель з ДВЗ буде призначена для ринків, які розвиваються, а електропікап готується для ринків розвинутих країн. Замість 2,2-літрового дизельного двигуна з класичною трансмісією буде стояти електричний повний привід з живленням від батареї.

Це вперше, коли Kia офіційно підтвердила, що електричний Tasman перебуває в активній фазі роботи, повідомляє electrek.co

Раніше виробник заявляв, що його модульна платформа досить гнучка, щоб підходити до різних силових агрегатів, але версія EV ніколи не згадувалася.

Електричний пікап вже був помічений під час тестування в США. На думку експертів, його дизайн трохи схожий до трирядного позашляховика Kia EV9.

Електричний пікап Kia конкуруватиме з дедалі більшою кількістю електромобілів, включаючи Ford F-150 Lightning, Tesla Cybertruck, Rivian R1T, Chevy Silverado EV тощо.

І хоча це виглядає дещо зухвало, але він кине виклик світовим лідерам продажів на викопному паливі та гібридним пікапам, таких як Toyota Hilux.

При довжині 5410 мм, ширині 1930 мм і висоті 1870 мм Kia Tasman трохи менший за Ford F-150 Lightning (5885 мм завдовжки, 2029 мм завширшки та 1961 мм заввишки).

Інші деталі щодо потужності двигунів, розміру батареї та запасу ходу не розкриваються. Ймовірна вартість електричної версії також не озвучується.

Телеканал 24 За матеріалами:

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