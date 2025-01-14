Кейт Міддлтон отримала нові привілеї, яких не мала навіть принцеса Діана: про що йдеться — Finance.ua
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Кейт Міддлтон отримала нові привілеї, яких не мала навіть принцеса Діана: про що йдеться

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Кейт Міддлтон отримала нові привілеї, яких не мала навіть принцеса Діана: про що йдеться
Кейт Міддлтон отримала нові привілеї, яких не мала навіть принцеса Діана: про що йдеться
Принцеса Уельська має намір нагородити культові британські бренди королівським ордером і стати першою принцесою, яка зробила це за понад століття.
Як пише Іndependent, джерела, близькі до Кейт, повідомили The Times, що незабаром вона надасть ордер компаніям, які є її фаворитами, на «визнання британських навичок і працьовитості».
Вона стане першою принцесою, яка видала затребувані ордери з часів королеви Марії, яка видала ордери до того, як її чоловік король Георг V зійшов на престол у 1910 році.
Офіційної дати, коли Кейт почне видавати ордери, немає, але джерела повідомили The Times, що вона «сподівається», що вони будуть оголошені найближчим часом, і сказала: «Вона хоче визнати британські навички та працьовитість».

Довідка Finance.ua:

  • Король Чарльз почав видавати ордери, коли він ще був принцом Уельським, у 1980 році, але принцеса Діана не наслідувала його приклад після того, як пара одружилася в 1981 році.
  • Компанії, які мають королівський ордер, визнані тим, що надають товари чи послуги монархії, і їм дозволяється використовувати королівський герб, з яким вони пов’язані, на упаковці, як частину реклами чи канцелярського приладдя.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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