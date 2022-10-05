Кешбек за комуналку від ПУМБ — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Кешбек за комуналку від ПУМБ Вчора 12:04 — Фондовий ринок

Сплачуйте рахунки за комунальні послуги без комісії у додатку ПУМБ Online, підтримуйте економіку країни та заробляйте на кешбеці від ПУМБ.

З жовтня ПУМБ повертає для клієнтів-власників карток Банку довгоочікуваний кешбек* за комунальні платежі (кешбек нараховуватиметься як за оплати власними коштами, так і за кредитними).

Кешбек доступний клієнтам Банку — для підключення кешбеку у додатку ПУМБ Online достатньо обрати вкладку «Більше», далі «Кешбек» та вибрати категорії, якими плануєте скористатися у поточному місяці.

Аби сплатити за комунальні послуги необхідно відкрити додаток ПУМБ Online, перейти у сервіс «Платежі», додати адресу та зручно сплатити усі послуги в один клік, без комісіїї та зайвих переплат.

Також нагадуємо, що окрім кешбеку від Банку, клієнтам ПУМБ доступні пропозиції від партнерів.

Ще не маєте картки ПУМБ? Саме час її відкрити дистанційно у мобільному додатку ПУМБ Online. Поповнюйте картку без комісії, здійснюйте оплати онлайн та накопичуйте кешбек. Для нових клієнтів Банку діють особливо привабливі пропозиції.

Більше про кешбек від ПУМБ читайте за посиланням

*Умови кешбеку є персональними та можуть відрізнятися у клієнтів Банку.

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