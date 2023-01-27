«Кернел» придбав термінал у порту «Південний» — Finance.ua

«Кернел» придбав термінал у порту «Південний» Сьогодні 21:32 — Фондовий ринок

Один із найбільших операторів на олійному ринку холдинг «Кернел» придбав термінал у порту Південний (Одеська область).

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що «Ойл Експорт Термінал» може приймати та окремо зберігати всі види рослинних олій — соняшникову, соєву, ріпакову.

«Миколаїв має історичне значення у цьому питанні. Через повномасштабну війну порт і термінали зупинені й знаходяться поза зерновим коридором. Тож компенсуємо тимчасові втрати за рахунок „Ойл Експорт Термінал“ у Південному», — наголосив генеральний директор компанії Євген Осипов.

У свою чергу директор з виробництва «Кернел» Юрій Пугач повідомив, що на терміналі можна одночасно зберігати 49,4 тис. тонн продукції.

«Наявні потужності розділені на 4 групи з можливістю зливу олій з автомобільного та залізничного транспорту. Також реалізований проєкт зливу олії з танк-контейнерів на залізничних платформах. На сьогодні максимальне вивантаження на терміналі за добу складає 100 автоцистерн загальним об’ємом 2500 тонн та 24 залізничні цистерни об’ємом 1440 тонн. Максимальна швидкість навантаження суден — 500 тонн на годину», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

у 2021/2022 маркетинговому році компанія отримала збиток 41 млн доларів, проти чистого прибутку 513 млн доларів у 2020/2021 м.р.;

за вказаний період компанія зменшила виручку на 4,7%, або на 0,263 млрд доларів, до 5,332 млрд доларів порівняно з 2020/2021 та EBITDA — у 3,7 разу до 220 млн доларів;

компанія має земельний банк у розмірі понад 600 тис. га — у 2017 році «Кернел» поглинув «Українські аграрні інвестиції» і завершив реалізацію стратегії щодо збільшення земельного банку;

підприємства компанії виробляють продукцію під назвами «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак Золота»;

«Кернелу» належать 9 заводів із переробки олійних культур в Україні.

Українські Новини За матеріалами:

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