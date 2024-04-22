Керівники усіх відділів Samsung перейдуть на 6-денний робочий тиждень — Finance.ua
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Керівники усіх відділів Samsung перейдуть на 6-денний робочий тиждень

Фондовий ринок
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Керівники усіх відділів Samsung перейдуть на 6-денний робочий тиждень
Керівники усіх відділів Samsung перейдуть на 6-денний робочий тиждень
Samsung переводить керівників усіх своїх відділів на 6-денний робочий тиждень. Зміни набудуть чинності вже найближчими тижнями.
Про це повідомляє The Korea Economic Daily.
Таке рішення було ухвалено через різке знецінення південнокорейської валюти вони, зростання цін на нафту та високі витрати на запозичення.
Це ще більше підсилило невизначеність у бізнесі після того, як у 2023 році компанія продемонструвала найслабші показники прибутку за останнє десятиліття.
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У найближчі тижні всі керівники, включно з виробничими підрозділами та відділами продажів, почнуть працювати додатковий день в суботу або неділю.
Керівники Samsing Display Co., Samsung Electro-Mechanics Co. і Samsung SDS Co. перейдуть на такий графік вже цього тижня. Деякі керівники почали добровільно працювати у такому графіку ще з початку року.
Співробітники, які не входять до складу керівництва компанії, продовжать працювати за звичним 5-денним графіком.
За матеріалами:
mezha.media
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