Керівники Світового банку розширять механізми допомоги для України, — Мінфін Сьогодні 19:49 — Казна та Політика

Керівники Світового банку розширять механізми допомоги для України, — Мінфін

За 2022−2025 роки обсяг портфелю діючих проєктів Світового банку в Україні є найбільшим за всі роки співпраці. Від лютого 2022 року до Держбюджету України надійшла фінансова допомога на суму понад 51 млрд доларів США (що особливо важливо — 30,7 млрд доларів США є грантами) у рамках мобілізованих Світовим банком ресурсів.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну за результатами зустрічей голови відомства Сергія Марченка із керівництвом Світового банку.

Сторони обговорили реалізацію спільних поточних проєктів, також плани на 2025 рік і майбутні періоди щодо залучення бюджетної допомоги, створення умов для залучення приватних інвестицій, а також реформи в рамках співпраці зі Світовим банком. Сергій Марченко наголосив, що продовження співпраці з Банком відіграє важливу роль як у підтримці фінансової стабільності, так і відновленні.

Обговорили сторони і продовження впровадження урядом України реформ на шляху до вступу в ЄС.

«Незважаючи на постійні виклики спричинені війною, уряд України відданий порядку денному реформ, що не тільки наближують Україну до ЄС, а й сприяють економічному розвитку та відновленню країни. Розроблений спільно з Банком у лютому минулого року аналітичний інструмент Матриця реформ є дороговказом і планом трансформації України, що містить понад 300 реформ з вимірювальними індикаторами», — зазначив Міністр фінансів.

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Під час зустрічі із Віце-президенткою Світового банку у справах Регіону Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані сторони обговорили вагому роль використання фінансового інструменту «Програма кредитування з прив’язкою до результатів, Program-for-results» (PforR), який передбачає виконання заходів з підтримки реформ.

У 2024 році розпочато реалізацію чотирьох проєктів PforR: «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN), «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE), «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE) та «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE) на загальну суму 2,1 млрд доларів США, з яких у 2024 році вже отримано до загального фонду державного бюджету близько 1 млрд доларів США. Зазначені проєкти спрямовані на підтримку реформ у сферах фінансів, освіти, охорони здоров’я, а також підтримки малого та середнього бізнесу.

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У квітні 2025 року отримано 50 млн доларів США в рамках реалізації проєкту THRIVE, ще близько 746 млн доларів США планується отримати до кінця року в рамках виконання зазначених чотирьох проєктів.

Також Україна та Світовий банк обговорили деталі нової програми Development Policy Loan (DPL) на поточний рік. Метою DPL є підтримка імплементації реформ в Україні. Так, Україна отримує відповідний транш за результатами впровадження вимог Програми.

На зустрічах із Президентом Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Махтаром Діопом та Виконавчим віце-президентом Багатосторонньої агенції з гарантування інвестицій (MIGA) Хіроші Матано Міністр фінансів подякував за надану підтримку, в тому числі за внесок у збереження інституційної спроможності економіки, підтримку малого та середнього бізнесу в Україні, включаючи ІТ-сектор, а також розвиток механізму страхування воєнних ризиків.

Сторони домовились і надалі розвивати співпрацю як у зазначених напрямах, так і в рамках нових спільних ініціатив.

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