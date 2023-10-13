Керівник OpenAI назвав Bitcoin ефективним засобом у боротьбі з корупцією — Finance.ua

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Керівник OpenAI назвав Bitcoin ефективним засобом у боротьбі з корупцією

Криптовалюта
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Керівник OpenAI назвав Bitcoin ефективним засобом у боротьбі з корупцією
Керівник OpenAI назвав Bitcoin ефективним засобом у боротьбі з корупцією
Генеральний директор OpenAI назвав Bitcoin інструментом, який може допомогти в боротьбі з корупцією, оскільки влада не в змозі контролювати криптовалюту.
Про це творець помічника штучного інтелекту ChatGPT розповів в подкасті The Joe Rogan Experience, під час якого він також поскаржився на роль державного регулювання CША в криптопросторі.
«Війна з криптовалютою… це дуже засмучує мене в цій країні», — сказав Альтман.
Керівник OpenAI коротко розповів про свій власний криптовалютний проєкт під назвою Worldcoin, який зіткнувся з кількома суперечками з моменту офіційного запуску в липні.
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Під час проєкту передбачається біометричний збір даних людей через кулю для сканування райдужної оболонки ока в обмін на частку криптотокена WLD.
Криптокоментатори назвали цей унікальний підхід одночасно «дивовижним» і «революційним», але виникають побоювання через конфіденційність даних, адже ними можуть скористатися зловмисники.
Регуляторні органи в кількох країнах, включаючи Францію та Німеччину, розслідують операції Worldcoin, щоб перевірити, чи не порушує вона безпеки даних.
У Worldcoin прокоментували цю ситуацію, пояснивши, що «все є необов’язковим» і що жодна особиста інформація не повинна бути пов’язана зі скануванням райдужної оболонки ока.

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
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