Керівник OpenAI назвав Bitcoin ефективним засобом у боротьбі з корупцією — Finance.ua

Керівник OpenAI назвав Bitcoin ефективним засобом у боротьбі з корупцією 13.10.2023, 01:09 — Криптовалюта

Керівник OpenAI назвав Bitcoin ефективним засобом у боротьбі з корупцією

Генеральний директор OpenAI назвав Bitcoin інструментом, який може допомогти в боротьбі з корупцією, оскільки влада не в змозі контролювати криптовалюту.

Про це творець помічника штучного інтелекту ChatGPT розповів в подкасті The Joe Rogan Experience, під час якого він також поскаржився на роль державного регулювання CША в криптопросторі.

«Війна з криптовалютою… це дуже засмучує мене в цій країні», — сказав Альтман.

Керівник OpenAI коротко розповів про свій власний криптовалютний проєкт під назвою Worldcoin, який зіткнувся з кількома суперечками з моменту офіційного запуску в липні.

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Під час проєкту передбачається біометричний збір даних людей через кулю для сканування райдужної оболонки ока в обмін на частку криптотокена WLD.

Криптокоментатори назвали цей унікальний підхід одночасно «дивовижним» і «революційним», але виникають побоювання через конфіденційність даних, адже ними можуть скористатися зловмисники.

Регуляторні органи в кількох країнах, включаючи Францію та Німеччину, розслідують операції Worldcoin, щоб перевірити, чи не порушує вона безпеки даних.

У Worldcoin прокоментували цю ситуацію, пояснивши, що «все є необов’язковим» і що жодна особиста інформація не повинна бути пов’язана зі скануванням райдужної оболонки ока.

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