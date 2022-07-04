Кембриджський університет пропонує безкоштовне навчання для українців: що включає програма — Finance.ua

Кембриджський університет пропонує безкоштовне навчання для українців: що включає програма Вчора 18:00 — Особисті фінанси

Один із найвідоміших університетів світу запустив спеціальну програму для підтримки студентів та вчених, змушених покинути Україну через війну — «Допомога Кембриджського університету для України» (Cambridge University Help for Ukraine), пише tripmydream.com

За стипендіальною програмою українським дослідникам платитимуть зарплати та покриватимуть витрати на проживання до 2 років.

Що включає програма

Фінансування навчання та досліджень для 10 вчених-біженців+допомога з житлом. Також включено додаткове фінансування витрат на житло для осіб, які супроводжують науковців;

Cтажування для докторантів за обраним напрямком (до 10 осіб) + компенсація житла;

7-тижневе клінічне стажування для студентів медиків із Харківського національного медичного університету. Практика проходитиме або в лікарнях Кембриджського університету NHS Foundation Trust, або в Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust. Старт заплановано на кінець липня 2022 року;

15 стипендій для вчених, які виїхали до Європи або залишаються в Україні. Пропозиція включає індивідуальний грант, офіційні зв’язки з кафедрами Кембриджу та віддалений доступ до ресурсів для подальшого академічного навчання;

Фінансова допомога від The Rowan Williams Cambridge Studentship: для підтримки студентів бакалаврату та аспірантів, які подають заявки на навчання в Кембриджі із зони конфлікту. Стипендії покривають оплату навчання та житла, також передбачено додаткові витрати (авіаквитки, віза тощо);

0 (800) 50-45-70. Докладніше про умови програми можна дізнатися за допомогою онлайн-консультації на сайті Міністерства освіти і науки України та за телефоном

До речі, якщо вам потрібно замовити квитки для подорожі, це можна зробити за допомогою безкоштовного сервісу INFOBUS. Тут ви можете забронювати квитки на літак, автобус, поїзд безкоштовно.

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