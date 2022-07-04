Кембриджський університет пропонує безкоштовне навчання для українців: що включає програма — Finance.ua
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Кембриджський університет пропонує безкоштовне навчання для українців: що включає програма

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Один із найвідоміших університетів світу запустив спеціальну програму для підтримки студентів та вчених, змушених покинути Україну через війну — «Допомога Кембриджського університету для України» (Cambridge University Help for Ukraine), пише tripmydream.com.
За стипендіальною програмою українським дослідникам платитимуть зарплати та покриватимуть витрати на проживання до 2 років.

Що включає програма

  • Фінансування навчання та досліджень для 10 вчених-біженців+допомога з житлом. Також включено додаткове фінансування витрат на житло для осіб, які супроводжують науковців;
  • Cтажування для докторантів за обраним напрямком (до 10 осіб) + компенсація житла;
  • 7-тижневе клінічне стажування для студентів медиків із Харківського національного медичного університету. Практика проходитиме або в лікарнях Кембриджського університету NHS Foundation Trust, або в Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust. Старт заплановано на кінець липня 2022 року;
  • 15 стипендій для вчених, які виїхали до Європи або залишаються в Україні. Пропозиція включає індивідуальний грант, офіційні зв’язки з кафедрами Кембриджу та віддалений доступ до ресурсів для подальшого академічного навчання;
  • Фінансова допомога від The Rowan Williams Cambridge Studentship: для підтримки студентів бакалаврату та аспірантів, які подають заявки на навчання в Кембриджі із зони конфлікту. Стипендії покривають оплату навчання та житла, також передбачено додаткові витрати (авіаквитки, віза тощо);
Докладніше про умови програми можна дізнатися за допомогою онлайн-консультації на сайті Міністерства освіти і науки України та за телефоном 0 (800) 50-45-70.
До речі, якщо вам потрібно замовити квитки для подорожі, це можна зробити за допомогою безкоштовного сервісу INFOBUS. Тут ви можете забронювати квитки на літак, автобус, поїзд безкоштовно.
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За матеріалами:
Finance.ua
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