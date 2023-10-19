Казахстан ввів заборону на експорт до росії товарів, які можуть бути використані у війні — Finance.ua
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Казахстан ввів заборону на експорт до росії товарів, які можуть бути використані у війні

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Казахстан заборонив експорт до росії 106 видів високотехнологічних товарів, які можуть бути використані у війні.
Про це оголосив віце-міністр торгівлі та інтеграції Кайрат Торебаєв, повідомляє Казахське телеграфне агентство.
Міністр уточнив, що імпорт з росії до Казахстану здійснюється, але експорт з Казахстану — обмежений.
«Ми експортуємо всі товари, крім тих, що відносяться до війни — на них накладено обмеження. Це 106 найменувань товарів — їхній експорт ми повністю заборонили», — сказав Торебаєв.
Серед таких товарів — дрони, електрочіпи, а також електроніка, яка може використовуватися під час війни.
«Зазначені 106 найменувань товарів не виробляються в Казахстані, а раніше (до війни росії з Україною — ред.) реекспортувалися через Казахстан», — пояснив Торебаєв.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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