Казахстан у I кварталі прокачає через росію до ФРН 300 тисяч тонн нафти — Finance.ua
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Казахстан у I кварталі прокачає через росію до ФРН 300 тисяч тонн нафти

Енергетика
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У першому кварталі 2023 року АТ «КазТрансОйл» реалізує транзит через росію 300 тисяч тонн казахстанської нафти в Німеччину.
Про це повідомляє NUR.kz.
За даними видання, компанія «КазТрансОйл» отримала підтвердження від міністерства енергетики рф на транспортування в I кварталі 300 тис. тонн казахстанської нафти системою магістральних нафтопроводів ПАТ «транснефть» у напрямку пункту здачі «Адамова застава» для подальшого постачання в Німеччину.
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Цей транзит здійснюватиметься у межах відповідної угоди між урядами Казахстану та росії.
Зазначається, що у грудні Німеччина заявила про імпорт сирої нафти з Казахстану замість російської.
Нагадаємо, наприкінці минулого року постачання сирої нафти з росії істотно впало після обмежень, запроваджених проти рф через агресію проти України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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