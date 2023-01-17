Казахстан у I кварталі прокачає через росію до ФРН 300 тисяч тонн нафти — Finance.ua

Казахстан у I кварталі прокачає через росію до ФРН 300 тисяч тонн нафти Сьогодні 05:19 — Енергетика

У першому кварталі 2023 року АТ «КазТрансОйл» реалізує транзит через росію 300 тисяч тонн казахстанської нафти в Німеччину.

Про це повідомляє NUR.kz

За даними видання, компанія «КазТрансОйл» отримала підтвердження від міністерства енергетики рф на транспортування в I кварталі 300 тис. тонн казахстанської нафти системою магістральних нафтопроводів ПАТ «транснефть» у напрямку пункту здачі «Адамова застава» для подальшого постачання в Німеччину.

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Цей транзит здійснюватиметься у межах відповідної угоди між урядами Казахстану та росії.

Зазначається, що у грудні Німеччина заявила про імпорт сирої нафти з Казахстану замість російської.

Нагадаємо, наприкінці минулого року постачання сирої нафти з росії істотно впало після обмежень, запроваджених проти рф через агресію проти України.

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