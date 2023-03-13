Казахстан арештував майно "Роскосмосу" — Finance.ua

Казахстан арештував майно "Роскосмосу" Сьогодні 18:00

В Казахстані арештували майно головного оператора російських космодромів — Центру з експлуатації наземної космічної інфраструктури.

Формальним приводом стала заборгованість на 13,5 млрд тенге, або 2 млрд рублів перед підприємством «Байтерек». Заборгованість виникла через шкоду навколишньому середовищу за запуском ракети «Союз-5», пише видання The Moscow Times

Служба приставів Казахстану заборонила Центру виводити активи з країни, а її керівнику заборонено залишати республіку до закінчення слідчих дій. Рішення про вжиття заходів примусового характеру ще наприкінці листопада 2022 року виніс суд Міжнародного фінансового центру «Астана».

Спільне казахстансько-російське підприємство «Байтерек» було створено в 2005 році для реалізації спільної програми освоєння космосу. Вона передбачала перехід на використання екологічно чистих ракет-носіїв замість ракет на небезпечному гептилі.

Економічна Правда За матеріалами:

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