Казахстан арештував майно "Роскосмосу" — Finance.ua
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Казахстан арештував майно "Роскосмосу"

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В Казахстані арештували майно головного оператора російських космодромів — Центру з експлуатації наземної космічної інфраструктури.
Формальним приводом стала заборгованість на 13,5 млрд тенге, або 2 млрд рублів перед підприємством «Байтерек». Заборгованість виникла через шкоду навколишньому середовищу за запуском ракети «Союз-5», пише видання The Moscow Times.
Служба приставів Казахстану заборонила Центру виводити активи з країни, а її керівнику заборонено залишати республіку до закінчення слідчих дій. Рішення про вжиття заходів примусового характеру ще наприкінці листопада 2022 року виніс суд Міжнародного фінансового центру «Астана».
Спільне казахстансько-російське підприємство «Байтерек» було створено в 2005 році для реалізації спільної програми освоєння космосу. Вона передбачала перехід на використання екологічно чистих ракет-носіїв замість ракет на небезпечному гептилі.
За матеріалами:
Економічна Правда
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