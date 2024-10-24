Кая Каллас критикує «імперіалістичну мрію» росії та «нечесну конкуренцію» Китаю — Finance.ua

Кая Каллас критикує «імперіалістичну мрію» росії та «нечесну конкуренцію» Китаю
Кая Каллас, колишній прем’єр-міністр Естонії, висловила різкі застереження щодо «імперіалістичної мрії» росії та «нечесної конкуренції» Китаю.
Про це пише Еuronews.
«Обидві країни, разом з Іраном і Північною Кореєю, прагнуть використовувати ланцюги поставок і відкритість суспільства, щоб посіяти хаос у всьому блоці», - сказала вона.
«Я також докладу всіх зусиль для захисту цінностей ЄС і інтересів ЄС проти системних суперників», — пише Каллас у листі, адресованому Європейському парламенту, опублікованому напередодні слухань щодо її затвердження наступного місяця.
Нагадаємо, Каллас є одним із 26 призначених єврокомісарів, які перебувають під пильною увагою євродепутатів, які мають право відхиляти їхні кандидатури.
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У своїх письмових відповідях Каллас дає перше уявлення про те, як вона збирається виконувати роботу.
«Європейська безпека є глибоко особистим для мене, як уродженки країни, яка довгий час говорила іншим, що імперіалістична мрія росії ніколи не вмирала»,
— пише вона.
Її головні пріоритети: зусилля щодо зміцнення безпеки та обороноздатності ЄС, які мають бути вирішені «невідкладно».
Каллас висловлює думку, що війна в Україні підштовхнула ЄС «робити більше, робити краще і робити це швидше».
«Те, як ми відповідаємо на незаконну агресивну війну росії проти України, говорить світові, хто ми є і які цінності ми відстоюємо», — каже вона. Ми все ще недостатньо робимо і не забезпечуємо достатньо. Нам потрібно зробити все можливе, щоб допомогти Україні виграти війну проти росії", — каже політикиня.
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