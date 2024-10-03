Kawasaki представила новий байк Versys 1100 (фото) — Finance.ua

Kawasaki представила новий байк Versys 1100 (фото) Сьогодні 07:37 — Фондовий ринок

Kawasaki представила новий байк Versys 1100 (фото)

Японська марка Kawasaki презентувала свій Versys 1100 нового, 2025-го модельного року. Як можна бачити з назви, у великого мотоцикла сімейства Versys збільшено робочий об’єм, що також призвело до збільшення потужності та зростання крутного моменту силової установки.

Чотирициліндровий двигун у туристичному мотоциклі поки що скоріше виняток, ніж правило, тому Versys 1000 (попередник з меншим двигуном) став дуже популярною альтернативою мотоциклам інших виробників з двоциліндровими двигунами.

Kawasaki з переходом у 2025 модельний рік збільшує робочий об’єм двигуна нового Versys 1100 з 1043 до 1099 куб. см. Така зміна була досягнута завдяки збільшенню ходу поршня на три міліметри. Максимальна потужність зросла зі 120 до 135 к.с.

Вищий крутний момент, який може видавати новий японський мотоцикл, особливо добре має бути помітний в середньому діапазоні обертів (від 4000 до 7000 об/хв). Цьому посприяла модернізована система упорскування: Kawasaki Versys 1100 отримав дві нові середні впускні воронки, які тепер на 45 міліметрів довші за дві зовнішні воронки (упорскування).

Оптимізацію роботи силової установки було багато в чому досягнуто завдяки маховику збільшеної маси. Другий балансирний вал додатково знижує надмірну вібрацію. Удосконалений охолоджувач оливи відповідає за стабільність роботи силового агрегату. Гальма також було перероблено, а діаметр заднього гальмівного диска збільшився з 250 до 260 міліметрів.

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