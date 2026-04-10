Місце для вашої реклами

Катар готує до запуску найбільший у світі завод зі зрідження газу

Енергетика
Промислове місто Рас-Лаффан, Катар, Getty Images
Катар розпочав підготовку до відновлення виробництва на газовому гіганті в Рас-Лаффані, залучаючи необхідних фахівців та технічний персонал.
Про це повідомляє Bloomberg.

Наслідки воєнних дій

Підприємство потужністю 77 млн тонн СПГ на рік простоювало з початку березня через бойові дії на Близькому Сході. Послаблення напруженості дозволило розпочати ремонтні роботи, необхідні для запуску потужностей.
Часткове відновлення постачань можливе вже найближчими днями, проте темпи нарощування обсягів залишаються під питанням.
Ключовою умовою для повноцінного експорту є забезпечення вільного проходу танкерів через Ормузьку протоку. Попередньо вихід заводу на значні показники виробництва залежатиме від стабільності морських шляхів.

Терміни запуску

Попри наміри відновити діяльність, терміни запуску можуть зміститися. Нові атаки Ірану по країнах Перської затоки змушують катарську сторону діяти обережно.
Якщо загроза для інфраструктури зберігатиметься, влада країни може відкласти повноцінне введення заводу в експлуатацію задля безпеки персоналу та об’єктів.
Місце для вашої реклами
