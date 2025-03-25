Каси «Укрзалізниці» працюють у посиленому режимі, відновлення триває — Finance.ua

Каси «Укрзалізниці» працюють у посиленому режимі, відновлення триває Сьогодні 11:13 — Фондовий ринок

Каси «Укрзалізниці» працюють у посиленому режимі, відновлення триває

Як повідомили в Укрзалізниці, партнери та провідні експерти продовжують нон-стоп відновлення онлайн-сервісів.

У безпечному середовищі розгорнуто резервну інфраструктуру, підготовлено всі компоненти безпосередньо для перезапуску з резервних копій критичних систем, триває ретельна діагностика бекапів та ідентифікація всіх потенційно шкідливих елементів. Відновлюються складні зв’язки між різними системами.

«Вдячні за тісну взаємодію Кібердепартаменту СБУ, Державному центру кіберзахисту, Урядовій команді реагування на комп’ютерні надзвичайні події (CERT-UA) при Держспецзв’язку, ІТ-команді Київстар (яка вже проходила відновлення після масштабної атаки, і її досвід допомагає в цьому складному випадку), іншим українським та міжнародним фахівцям.

Команда Укрзалізниці та всі, хто активно залучився, роблять усе можливе, щоб відновити онлайн-продажі якнайшвидше" - написали в Укрзалізниці.

Тим часом продовжують у посиленому режимі з розширеними графіками працювати каси на всіх вокзалах (скажімо, у Києві вчора було відкрито 18 кас замість звичних, а всі поїзди продовжують рух чітко за графіком.

Нагадаємо, онлайн-системи «Укрзалізниці» у неділю 23 березня зазнали масштабної таргетованої кібератаки: відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується.

Ключова система продажу квитків «Укрзалізниці», на якій працюють всі каси, витримала атаку та зберегла працездатність.

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