Картки monobank без комісії можна буде поповнити в «Укрпошті» — Finance.ua

Картки monobank без комісії можна буде поповнити в «Укрпошті» Вчора 17:50 — Фондовий ринок

Картки monobank без комісії можна буде поповнити в «Укрпошті»

поповнити у будь-якому з 4500 відділень Укрпошта. Картки monobank тепер можна без комісії

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

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«Ми постійно розширюємо мережу поповнення наших карток, і я б не писав про це, але цей проєкт повністю заслуга CEO Укрпошти Igor Smelyansky. Команди почали спілкуватися пів року тому. Ми до кінця не вірили, що з держкомпанією можна про щось домовитись. І правильно не вірили. Ті умови, які ми отримали одразу, були схожі на умови зберкаси 1995 року випуску. Але втрутився Ігор… Змінив процеси, умови та підхід до партнерства, і ось тепер наших котиків можна буде зустріти у відділеннях Укрпошти (сподіваюся, їх там не скривдять)», — написав він.

Довідка Finance.ua:

Віртуальний monobank запустив маркетплейс «market by mono» у своєму мобільному застосунку.

Якщо вам потрібні гроші на нову покупку, ви можете їх отримати на карту.

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