Кар’єра Епштейна: як все починалось

Народився Джеффрі Епштейн в Брукліні (Нью-Йорк) в родині з цілком середнім достатком. Здобув педагогічну освіту. Певний час викладав математику в приватній Dalton School.

Є припущення, що саме тут вперше були «зав'язані» важливі знайомства з заможними родинами, які згодом допомогли йому перейти у сферу фінансів.

Загалом «грошовий шлях» Епштейна почався з Bear Stearns. В цьому інвестиційному банку він кілька років працював просто на посаді трейдера та звичайного менеджера. Але, судячи з того, що після виходу з цієї установи Джеффрі Епштейн одразу ж заснував власну фірму J. Epstein & Co, справи в нього йшли непогано.

Цілі були чітко визначеними. Наприклад, точно відомо, що орієнтир фінансист одразу вирішив брати виключно на дуже заможних клієнтів. Прагнув створити «коло обраних».

Лише уявіть, Леслі Векснер, засновник світового ритейл-концерну (бренди Victoria’s Secret, Bath & Body Works. — Ред.), відкрив Епштейну доступи й до власних фінансових операцій, і до свого капіталу.

Просто за консультації сплачував йому мільйони доларів, а додатково ще й передав в користування деяку нерухомість, зокрема манхеттенський будинок, в якому Джеффрі Епштейн певний час проживав. Це не єдиний приклад зв’язків Епштейна.

Від фінансиста до недоторканного магната

Переходячи від аналізу кар’єри до питань злочинної діяльності Епштейна, важливо розуміти: різкою чи випадковою його «трансформація» не була.

Все відбувалося поступово, разом із одночасним накопиченням фінансових ресурсів, соціального капіталу та паралельним зростанням безумовного відчуття безкарності.

Остаточно від ролі класичного консультанта Джеффрі Епштейн відійшов на початку 1990-х. Його діяльність стала мало нагадувати традиційний інвестиційний бізнес, а більше систему персонального доступу до грошей, зв’язків і впливу. Швидше за все, саме на цьому етапі й була сформована та модель, у межах якої тісно переплелися неформальні домовленості, особисті стосунки та фінансові послуги.

Ключовим елементом системи стала сконцентрованість влади у Епштейна. Він не просто мав змогу керувати активами своїх клієнтів. У нього був доступ до їхніх приватних контактів, фінансів і навіть репутаційних ризиків. Це була незвична для світу «конфігурація», в якій «фінансова залежність» покроково перетворювалась на особисту лояльність, а потім і в мовчання. В результаті формувалось середовище, в якому звинувачення та підозри просто не мали шансів на розголос.

Паралельно з цим «коло знайомств» Епштейна системно розширювалося за межі фінансового сектору. В нього з’явилися «партнери» серед науковців, політиків, благодійників тощо. Образ «героя» в суспільстві асоціювався з філантропічними та інтелектуальними ініціативами. Він робив внески в благодійність, спонсорував різноманітні дослідження, підтримував престижні проєкти.

Система була мало контрольована і закрита. Саме в її межах почалась та злочинна діяльність, яка згодом просто шокувала світ. Це не була окрема «модель». Це був наслідок концентрації ресурсів, впевненості у власній недоторканості та впливу. «Двері» відкривалися грошима та зв’язками, а вихід в елітні кола просто блокував будь-яке втручання ззовні.

