Капоти американських автомобілів можуть стати меншими — Finance.ua
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Капоти американських автомобілів можуть стати меншими

Технології&Авто
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Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) запропонувало радикально змінити підхід до проєктування передньої частини автомобілів. Йдеться, зокрема, про капоти та решітки радіатора — особливо травмонебезпечні для пішоходів елементи. Експерти пояснюють, що це також дозволить трохи заощадити пальне.
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Менше ніж за 10 років кількість пішоходів, які загинули в автокатастрофах у США, зросла більш ніж удвічі. Влада думає, як змінити сумну статистику. Один з варіантів — пропозиція NHTSA.
У документі, що складається з 238 сторінок, йдеться переважно про необхідність прийняти новий стандарт дизайну автомобілів. У його описі згадано буквально все — від розміру капота до решітки та кутів розташування елементів конструкції.
Новий стандарт знизить ризик серйозних чи смертельних травм голови у дітей та дорослих пішоходів при ударах на швидкості до 40 км/год. Зараз з цим пов’язано близько 70 відсотків травм пішоходів.
Управління пропонує перепроєктувати машини вагою менше ніж 4536 кілограмів — тобто майже всі, включно з пікапами та позашляховиками. До цього, однак, потрібно провести тести з манекенами у натуральну величину, які імітують різних пішоходів — дітей та дорослих.
Попри те, що проблема безпеки на дорогах стоїть гостро, ухвалення нових правил може не коштувати витрачених зусиль. У самому NHTSA підрахували, що це врятує не більше 67 життів на рік.
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Автосвіт
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