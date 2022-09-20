Капіталізація Meta впала нижче $400 млрд вперше з січня 2019 року — Finance.ua
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Капіталізація Meta впала нижче $400 млрд вперше з січня 2019 року

Фондовий ринок
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Капіталізація американської Meta Platforms Inc. вперше з 7 січня 2019 року впала нижче позначки $400 млрд, свідчать дані Dow Jones Market Data.
Максимуму $1,078 трлн ринкова вартість компанії досягала 7 вересня 2021 року. З того часу вона впала майже на 65%, зазначає MarketWatch.
Минулого тижня ціна акцій власника соцмережі Facebook знизилася на 13,5%, завершивши «у мінусі» кожну із п’яти сесій. У результаті котирування опустилися до мінімального рівня з 16 березня 2020 року.
Meta посідає 10-те місце у списку компаній США з найбільшою капіталізацією. Минулого тижня вона поступилася дев’ятою позицією Visa Inc. (SPB: V).
За підсумками торгів у п’ятницю ринкова вартість Meta становила $393,2 млрд, при цьому Exxon Mobil, що розташований на 11-му місці, має капіталізацію $388,5 млрд, а Visa — $399,9 млрд.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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