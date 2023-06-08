Капіталізація криптовалютного ринку вчергове впала на 2% — Finance.ua
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Капіталізація криптовалютного ринку вчергове впала на 2%

Особисті фінанси
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Капіталізація криптовалютного ринку вчергове впала на 2%
Капіталізація криптовалютного ринку вчергове впала на 2%
Останні 24 години не додали оптимізму гравцям крипторинку — сумарна капіталізація галузі просіла майже на 2% і становить $1,1 трлн. Аналітичні трекери фіксують — це на 1,81% нижче за показники вчорашнього дня. Водночас рівень домінування біткоїна над альткоїнами зріс і досяг 46,6%, пише noworries.news
Флагманська криптовалюта торгується за $26,392 — це на 0,37% нижче, ніж 24 години тому. Ринкова капіталізація монети складає $554,6 млрд, учасники торгів здійснили операції на суму $17 млрд.
BTC, як і раніше, торгується на 62% дешевше від свого історичного цінового максимуму. Зниження курсу призвело до того, що Індекс страху і жадібності (Crypto Fear & Greed Index) також втратив кілька пунктів і впав до 50. Аналітики відзначають нейтральність трейдерів щодо купівлі головного криптоактиву.
Провідний альткоїн демонструє схожу поведінку. На момент написання новини ETH подешевшав на 0,66% і коштує $1,839. Загальна пропозиція монет, що циркулюють на ринку, склала $221 млрд. Трейдери оформили добові торгові угоди на суму $6,9 млрд.
Що стосується інших криптовалют з топ-10, серйозно просіли котирування Binance Coin (BNB). Цифрова монета подешевшала ще на 5,54%, втративши сумарно 14% за минулий тиждень. Актив в середньому торгується за $262,08, а ринкова капіталізація знизилася до $40,86 млрд. Денні обсяги угод сягнули $986,91 млн.
Серйозно впав курс Solana (SOL). За минулу добу криптоактив втратив 6,75% від своєї вартості. Купити цифровий токен можна за $18,73, а сумарна пропозиція монет, що циркулюють на ринку, склала $7,17 млрд. Добові обсяги угод із SOL перевищили $407,67 млн.

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
Українські Новини
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