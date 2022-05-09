Канада скасувала на рік усі мита на українські товари — Finance.ua
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Канада скасувала на рік усі мита на українські товари

Вчора 11:48Казна та Політика
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Канада скасувала на рік усі мита на українські товариКанада скасувала на рік усі мита на українські товари
Канада на рік скасовує усі мита на українські товари.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.
«Канада скасовує на 12 місяців усі мита на українські товари. Це гарне продовження ініціативи ЄС і Британії, що підтверджує зацікавленість розвинутих держав залучати українську економіку до власних промислових і торгових ланцюгів», — повідомила Свириденко.
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Напередодні зустрічі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і президента Володимира Зеленського, Свириденко обговорила з міністром міжнародної торгівлі Мері Енджі увесь комплекс заходів економічної співпраці.
За словами Свириденко, для українського міністерства і посла в Канаді Юлії Ковалів — це амбітна робоча програма на цей рік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українська правда
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