Канада скасувала на рік усі мита на українські товари — Finance.ua

Канада скасувала на рік усі мита на українські товари
Канада на рік скасовує усі мита на українські товари.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.
«Канада скасовує на 12 місяців усі мита на українські товари. Це гарне продовження ініціативи ЄС і Британії, що підтверджує зацікавленість розвинутих держав залучати українську економіку до власних промислових і торгових ланцюгів», — повідомила Свириденко.
Напередодні зустрічі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і президента Володимира Зеленського, Свириденко обговорила з міністром міжнародної торгівлі Мері Енджі увесь комплекс заходів економічної співпраці.
За словами Свириденко, для українського міністерства і посла в Канаді Юлії Ковалів — це амбітна робоча програма на цей рік.