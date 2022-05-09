Канада скасувала на рік усі мита на українські товари — Finance.ua

Канада скасувала на рік усі мита на українські товари

Вчора 11:48 — Казна та Політика

Канада скасувала на рік усі мита на українські товари

Канада на рік скасовує усі мита на українські товари.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко

«Канада скасовує на 12 місяців усі мита на українські товари. Це гарне продовження ініціативи ЄС і Британії, що підтверджує зацікавленість розвинутих держав залучати українську економіку до власних промислових і торгових ланцюгів», — повідомила Свириденко.

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Напередодні зустрічі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і президента Володимира Зеленського, Свириденко обговорила з міністром міжнародної торгівлі Мері Енджі увесь комплекс заходів економічної співпраці.

За словами Свириденко, для українського міністерства і посла в Канаді Юлії Ковалів — це амбітна робоча програма на цей рік.

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