Україна та Великобританія скасували експортні мита та квоти — Finance.ua

Україна та Великобританія скасували експортні мита та квоти

Вчора 10:44 — Казна та Політика

Україна та Великобританія юридично закріпили скасування ввізного мита та тарифних квот у торгівлі.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Угода діятиме 12 місяців, але може бути продовжена за домовленістю між сторонами на новий термін.

Завдяки цьому український бізнес у перспективі зможе збільшити експорт товарів із високою доданою вартістю.

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"Йдеться, насамперед, про борошно, зерно, молочну продукцію, м’ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, гриби, цукор тощо. Саме ці товари Україна традиційно експортує до Великобританії.

Таким чином, це не лише сприятиме розвитку українського виробництва, а й збільшить надходження валютної виручки, зміцнить економіку України", — пояснили у відомстві.

Нагадаємо, 27 квітня Європейська комісія запропонувала скасувати усі торгові обмеження для українських товаровиробників. Йдеться про квоти, мита та антидемпінгові заходи, введені на українську металургію.

Остаточно це рішення в ЄС збираються ухвалити найближчими тижнями. Спеціально для України його планують узгодити у прискореному режимі.

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