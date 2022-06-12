Канада схвалила понад 130 тис. заявок тимчасового захисту українців — Finance.ua

«Через канадсько-український дозвіл на екстрені подорожі (CUAET) громадяни України та члени їхніх сімей можуть подати заяву на отримання візи тимчасового проживання для подорожі та тимчасового перебування в Канаді. З 17 березня по 8 червня було схвалено 131 763 заявки, надійшло 296 163 заявки», — йдеться у повідомленні.
Видання повідомляє, що частина українців у Канаді у пошуках роботи. У суботу, 11 червня, у канадському місті Калґарі відбувся ярмарок вакансій, щоб допомогти людям, які тікають від війни в Україні, отримати роботу. Зазначають, що люди вишикувались в чергу вздовж вулиці аби потрапити на ярмарок.
«У нас, як і в усіх інших у місті, є багато вакансій у сфері гостинності, тому ми подумали, що це чудова можливість знайти таланти, а також підтримати спільноту», — сказав менеджер з персоналу Бруно Медейрос.
Нагадаємо, з 2 червня Канада запустила нову програму підтримки українських біженців. У міністерстві імміграції уточнили, що кожен дорослий український біженець може отримати 3000 доларів, а неповнолітній — 1500 доларів.