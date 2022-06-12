Канада схвалила понад 130 тис. заявок тимчасового захисту українців — Finance.ua

Канада схвалила понад 130 тис. заявок тимчасового захисту українців

Вчора 21:28 — Світ

Канада схвалила понад 130 тис. заявок тимчасового захисту українців

З 17 березня по 8 червня Канада схвалила 131 763 заявки на тимчасове перебування в країні. Загалом було подано 296 163 заяв.

«Через канадсько-український дозвіл на екстрені подорожі (CUAET) громадяни України та члени їхніх сімей можуть подати заяву на отримання візи тимчасового проживання для подорожі та тимчасового перебування в Канаді. З 17 березня по 8 червня було схвалено 131 763 заявки, надійшло 296 163 заявки», — йдеться у повідомленні.

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Видання повідомляє, що частина українців у Канаді у пошуках роботи. У суботу, 11 червня, у канадському місті Калґарі відбувся ярмарок вакансій, щоб допомогти людям, які тікають від війни в Україні, отримати роботу. Зазначають, що люди вишикувались в чергу вздовж вулиці аби потрапити на ярмарок.

«У нас, як і в усіх інших у місті, є багато вакансій у сфері гостинності, тому ми подумали, що це чудова можливість знайти таланти, а також підтримати спільноту», — сказав менеджер з персоналу Бруно Медейрос.

Нагадаємо, з 2 червня Канада запустила нову програму підтримки українських біженців. У міністерстві імміграції уточнили, що кожен дорослий український біженець може отримати 3000 доларів, а неповнолітній — 1500 доларів.

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