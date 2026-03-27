Канада наклала санкції ще на 100 суден тіньового флоту росії Вчора 23:25 — Світ

Санкції покликані обмежити можливості росії фінансувати агресію

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд 26 березня оголосила про запровадження додаткових санкцій проти танкерів російського тіньового флоту.

Про це йдеться на сайті канадського МЗС.

Канада посилює санкційний тиск на росію

«Щоб ще більше посилити наші зусилля щодо протидії ухиленню росії від санкцій, Канада додає до свого санкційного списку ще 100 суден з тіньового флоту рф», — заявила міністерка.

За її словами, росія продовжує покладатися на доходи від нафти та газу для фінансування війни проти України, використовуючи тіньовий флот для перевезення санкційних товарів та сировини, включно із сирою нафтою, до різних країн.

Ананд наголосила, що санкції покликані обмежити можливості росії фінансувати агресію, мінімізуючи при цьому шкоду для цивільного населення.

Наразі під санкції Канади потрапили вже понад 600 суден тіньового флоту рф.

Також з 2014 року країна ввела обмеження проти понад 3 400 людей та організацій, причетних до порушень суверенітету України та систематичних порушень прав людини.

theБабель

