Канада може допомогти Україні з обладнанням для експертиз перед вивезенням аграрної продукції — Finance.ua

Канада може допомогти Україні з обладнанням для експертиз перед вивезенням аграрної продукції

Вчора 20:25 — Казна та Політика

Канада розгляне можливість сприяння в отриманні Україною додаткового обладнання для фітосанітарного контролю, що пришвидшить проходження всіх необхідних експертиз перед вивезенням продукції сільгоспвиробництва.

Про це стало відомо за результатами зустрічі міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського та міністра сільського господарства та продовольства Канади Марі-Клод Бібо, передає Укрінформ із посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що сторони обговорили партнерство в напрямі збільшення Україною експортних обсягів зернових, а також обмінялися думками, як держави можуть об’єднати зусилля для захисту наявних та створення нових ланцюгів поставок для продовольчої безпеки.

В міністерстві уточнили, що за результатами зустрічі Канада розгляне можливість сприяння в отриманні Україною додаткового обладнання для фітосанітарного контролю, що пришвидшить проходження всіх необхідних експертиз перед вивезенням продукції сільгоспвиробництва.

Як повідомлялось, Україна на зустрічі послів G7 запропонувала створити впливову Організацію основних країн-постачальників зернових у світі, яка б реагувала на сучасні виклики і загрози продовольчій безпеці, у тому числі з боку російської федерації.

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