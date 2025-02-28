Каллас назвала єдину гарантію безпеки, яка працює — Finance.ua
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Каллас назвала єдину гарантію безпеки, яка працює

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Каллас назвала єдину гарантію безпеки, яка працює
Каллас назвала єдину гарантію безпеки, яка працює
Висока представниця Євросоюзу з закордонних справ Кая Каллас заявила, що єдина гарантія безпеки, яка працює — це парасолька НАТО.
Про це посадовиця сказала в інтерв’ю AFP під час візиту до Вашингтона 27 лютого.
За словами Каллас, НАТО пропонує найкращу гарантію безпеки для України, а президент США Дональд Трамп зазнав впливу російському наративу, яким зачиняє Україні двері до Альянсу.
Висока представниця ЄС сказала, що «європейці не зможуть допомогти в остаточній угоді» щодо припинення вогню в Україні, якщо Трамп не залучить Європу. Посадовиця зазначила, що країни НАТО ніколи не нападали на росію, яка натомість «боїться демократії».
За матеріалами:
ТСН
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