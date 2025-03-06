Качка назвав три ключових сектори зростання українського експорту — Finance.ua
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Качка назвав три ключових сектори зростання українського експорту

Казна та Політика
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Качка назвав три ключових сектори зростання українського експорту
Качка назвав три ключових сектори зростання українського експорту
Аграрний сектор, металургія та оборонна промисловість стануть основними драйверами зростання українського експорту в найближчій перспективі.
Про це повідомив заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка у коментарі Укрінформу.
«Фундаментом у піраміді зростання українського експорту буде, безумовно, аграрна продукція, тому що вона найкраще зберегла динаміку під час війни. Також буде відновлюватися металургія. Там багато безпекових питань, однак вона дуже активно відновлювалася минулого року», — пояснив Качка.
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За його словами, найбільший технологічний поштовх відбувається у сфері оборонної промисловості, яка стає драйвером супутніх виробництв.
«Оборонна промисловість — це не лише те, що є класичним ВПК, але також супутні виробники, які теж промислові. Думаю, цей напрям стане місцем, де будуть зароджуватися нові великі експортери промислової продукції, інтегровані з Європейським Союзом», — наголосив Качка.
За його словами, в торгівлі з Євросоюзом нині великий акцент робиться саме на промислову співпрацю.
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«Але там (в ЄС. — Ред.) головне не тарифи, а інші вимоги, такі як сертифікація продукції та лабораторні дослідження», — зауважив торгпред України.
Щодо географії експорту, Качка підкреслив, що основними ринками залишаться Європейський Союз і країни ширшої Європи, інші європейські країни, країни Середземномор’я, Близький Схід і Північна Африка. На них припадатиме левова частка нашого експорту.
«Навіть беручи до уваги, що і Китай, і Південно-Східна Азія активно розвиваються, все одно три чверті, навіть більше, нашого експорту», — додав він.
За матеріалами:
Укрінформ
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