Кабмін зменшив фінансування будівництва доріг — Finance.ua

Кабмін зменшив фінансування будівництва доріг Вчора 14:50 — Казна та Політика

Кабмін зменшив фінансування будівництва доріг

Уряд зменшив перелік об’єктів, які мали фінансуватись в рамках реалізації Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2018-2022 роки.

Про це в Телеграмі повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Внесено зміни до Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки в частині зменшення переліку об’єктів та обсягу фінансування проведення робіт у 2022 році», — поінформував Мельник.

Крім того, представник уряду у Верховній Раді повідомив, що визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабміну від 19.01.2022 № 64, якою було затверджено перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2022 році та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії.

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Укрінформ За матеріалами:

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