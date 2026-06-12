Кабмін затвердив стратегію підтримки ВПО до 2030 року Сьогодні 10:26 — Казна та Політика

У стратегії закладено комплексну та безперервну підтримку ВПО

Кабінет Міністрів схвалив розроблену Міністерством соціальної політики Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2030 року. Документ має сформувати єдиний державний підхід до підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та громад, які їх приймають.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

Єдиний маршрут підтримки для ВПО

За словами міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна, документ визначає комплексний підхід до підтримки внутрішньо переміщених осіб.

«Раніше в Україні не було єдиного маршруту підтримки внутрішньо переміщених осіб — окремі рішення допомагали закривати певні потреби, але це не були об’єднані в цілісну систему. Стратегія до 2030 року вперше визначає такий маршрут: від моменту переміщення до інтеграції в громаду або добровільного повернення додому», — зазначив Улютін.

Основні напрями реалізації стратегії

У стратегії закладено комплексну та безперервну підтримку ВПО, що охоплює всі етапи: від моменту переміщення до адаптації, інтеграції чи добровільного повернення, з фокусом на відновлення самостійності та індивідуальні потреби кожної людини.

Для цього стратегія визначає кілька ключових напрямків:

посилення координації державної політики щодо ВПО;

підтримку адаптації та інтеграції у приймаючі громади;

адресну допомогу людям і громадам;

створення умов для безпечного повернення.

Зокрема, планується створення координаційної платформи за участі органів влади, громадських та міжнародних організацій. Вона має стати простором для спільної роботи над вирішенням проблемних питань ВПО та вдосконаленням законодавства у сфері внутрішнього переміщення.

Також передбачено запуск єдиної цифрової платформи підтримки ВПО, через яку люди зможуть отримувати необхідну інформацію та послуги, а держава — краще враховувати потреби й зворотний зв’язок ВПО.

Окрему увагу приділено посиленню роботи мультидисциплінарних команд у транзитних центрах, щоб люди могли швидше отримувати базову допомогу, проходити індивідуальне оцінювання потреб та отримувати необхідну підтримку після переміщення.

Цифрові сервіси та персоналізована підтримка

Важлива частина стратегії — розвиток персонального маршруту підтримки ВПО та їхніх родин, підтримка приймаючих громад, розвиток житлових рішень, можливостей для працевлаштування та економічної самостійності внутрішньо переміщених осіб.

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