Кабмін затвердив порядок використання грошей на підтримку аграріїв — Finance.ua
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Кабмін затвердив порядок використання грошей на підтримку аграріїв

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів, які спрямовуються на підтримку сільськогосподарських виробників.
Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Сьогодні затвердили порядок використання коштів на підтримку аграріїв. Держава спрямовує 1,5 млрд грн на підтримку фермерів та сільгоспвиробників», — зазначив Шмигаль.
Він повідомив, що максимальна бюджетна дотація для власників сільгоспугідь становитиме 372 тис. грн, максимальна дотація для одного підприємства на утримання корів — 530 тис. грн.
Шмигаль нагадав, що 12 серпня було запущено Державний аграрний реєстр — онлайн-платформу для прямої взаємодії держави та агровиробників. За його словами, за три дні роботи платформи на ній зареєструвалося 1,5 тисячі фермерів.
«Агровиробники, зареєстровані в реєстрі, зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, а також позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів. Тобто цифровізація знову стає синонімом ефективності та прозорості», — прокоментував очільник уряду.
За матеріалами:
Укрінформ
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