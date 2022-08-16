Кабмін затвердив порядок використання грошей на підтримку аграріїв — Finance.ua

Кабмін затвердив порядок використання грошей на підтримку аграріїв Вчора 20:43 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів, які спрямовуються на підтримку сільськогосподарських виробників.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні затвердили порядок використання коштів на підтримку аграріїв . Держава спрямовує 1,5 млрд грн на підтримку фермерів та сільгоспвиробників», — зазначив Шмигаль.

Він повідомив, що максимальна бюджетна дотація для власників сільгоспугідь становитиме 372 тис. грн, максимальна дотація для одного підприємства на утримання корів — 530 тис. грн.

Шмигаль нагадав, що 12 серпня було запущено Державний аграрний реєстр — онлайн-платформу для прямої взаємодії держави та агровиробників. За його словами, за три дні роботи платформи на ній зареєструвалося 1,5 тисячі фермерів.

«Агровиробники, зареєстровані в реєстрі, зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, а також позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів. Тобто цифровізація знову стає синонімом ефективності та прозорості», — прокоментував очільник уряду.

Укрінформ За матеріалами:

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