Кабмін затвердив положення щодо навчання чиновників за кордоном за рахунок міжнародних донорів — Finance.ua

Кабмін затвердив положення щодо навчання чиновників за кордоном за рахунок міжнародних донорів Вчора 12:43 — Казна та Політика

Постановою Кабміну № 1028 затверджено Положення про організацію професійного навчання державних службовців, керівників державних підприємств, установ, організацій за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародної співпраці.

Положення визначає механізм організації професійного навчання державних службовців міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, державних службовців та працівників, на яких поширюється дія Закону «Про державну службу».

Професійне навчання проводиться шляхом підготовки, підвищення кваліфікації, стажування, участі в заходах з обміну досвідом.

Міністерства, інші державні органи надають щорічно до 1 лютого НАДС інформацію про потреби та пріоритетні напрями професійного навчання за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародної співпраці за формою згідно з додатком 1 для її узагальнення та надання до 1 березня Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Органи державної влади, інші державні органи визначають кандидатури державних службовців, керівників державних підприємств, установ, організацій для проходження професійного навчання за кордоном за рахунок міжнародної технічної допомоги або інших форм міжнародної співпраці за кожною окремою програмою професійного навчання з урахуванням:

поданої ними відповідно до пункту 3 цього Положення інформації;

стратегічних цілей та завдань органу держвлади, іншого державного органу;

строків подання пропозицій щодо кандидатур;

рівня володіння державними службовцями, керівниками державних підприємств, установ, організацій іноземними мовами та інших вимог партнерів з розвитку (за потреби).

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