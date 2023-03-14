Кабмін затвердив антикорупційну програму — Finance.ua

Кабмін затвердив антикорупційну програму Сьогодні 14:30 — Казна та Політика

Кабмін затвердив антикорупційну програму

Кабінет міністрів затвердив державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки.

Про це повідомляється на сайті уряду у вівторок, 14 березня.

Згідно з постановою № 220 від 4 березня, міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, державним підприємствам, установам та організаціям доручено надавати до Національного агентства щодо запобігання корупції (НАЗК) щорічно до 15 лютого та 15 липня інформацію про стан виконання заходів, передбачених державною антикорупційною програмою.

Водночас НАЗК доручено забезпечити затвердження у встановлені програмою терміни:

порядку координації реалізації антикорупційної стратегії на 2021-2025 рр.;

порядку проведення моніторингу та оцінки ефективності реалізації антикорупційної стратегії та виконання програми;

порядку надання міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, державними підприємствами, установами та організаціями статистичної інформації про результати роботи;

положення про інформаційну систему моніторингу реалізації державної антикорупційної політики

Крім того, НАЗК доручено забезпечити:

внесення на розгляд Кабміну проекту акта щодо затвердження персонального складу координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики;

координацію реалізації Антикорупційної стратегії та виконання програми;

затвердження до 1 липня 2023 року порядку оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті інформації про результати моніторингу та оцінки ефективності державної антикорупційної політики на період до початку роботи інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики; проведення моніторингу та оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії;

щорічне інформування до 1 квітня уряду про результати виконання передбачених програмою заходів;

подання Кабміну, Верховній Раді, президенту не пізніше, як 1 квітня 2026 року національної доповіді про ефективність реалізації державної антикорупційної політики;

продовження разом із зацікавленими органами роботи з Єврокомісією з метою отримання бюджетної підтримки для виконання передбачених програмою заходів.

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