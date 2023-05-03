Кабмін запускає електронну систему "єЧерга" на 16 пунктах пропуску в західному напрямку — Finance.ua

Кабмін запускає електронну систему "єЧерга" на 16 пунктах пропуску в західному напрямку Сьогодні 10:35 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів запускає електронну систему «єЧерга» на 16 пунктах пропуску в західному напрямку, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Україна стає ближчою до ЄС логістично. На 16 пунктах пропуску в західному напрямку ми запускаємо електронну систему „єЧерга“. З кінця минулого року її успішно апробовано на двох пунктах пропуску. Тепер „єЧерга“ стане доступною для всіх водіїв вантажного транспорту, які перетинають кордон», — сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем’єра, після реєстрації через застосунок користувач отримає повідомлення про свій статус у черзі, її просування, час заїзду в пункт пропуску.

«Переваги „єЧерги“ для українців: простий алгоритм дій, мінімум зусиль із боку користувача, колосальна економія часу. Переваги для бізнесу: зменшення збитків через простій, оптимізація бізнес-процесів, прозорість та однакові правила для всіх. Переваги для держави: упорядкування перевезень, ліквідація фізичних черг, аналіз транспортних потоків», — заявив він.

Шмигаль зазначив, що «єЧерга» стане універсальною системою для всіх видів транспорту.

«З наступного тижня нею зможуть користуватися водії вантажівок, із липня — водії автобусів, із серпня — власники легкових автомобілів. Наша мета — зробити перетин кордону максимально швидким і зручним», — підсумував він.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.