Кабмін запускає електронну систему "єЧерга" на 16 пунктах пропуску в західному напрямку — Finance.ua
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Кабмін запускає електронну систему "єЧерга" на 16 пунктах пропуску в західному напрямку

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів запускає електронну систему «єЧерга» на 16 пунктах пропуску в західному напрямку, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Україна стає ближчою до ЄС логістично. На 16 пунктах пропуску в західному напрямку ми запускаємо електронну систему „єЧерга“. З кінця минулого року її успішно апробовано на двох пунктах пропуску. Тепер „єЧерга“ стане доступною для всіх водіїв вантажного транспорту, які перетинають кордон», — сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
За словами прем’єра, після реєстрації через застосунок користувач отримає повідомлення про свій статус у черзі, її просування, час заїзду в пункт пропуску.
«Переваги „єЧерги“ для українців: простий алгоритм дій, мінімум зусиль із боку користувача, колосальна економія часу. Переваги для бізнесу: зменшення збитків через простій, оптимізація бізнес-процесів, прозорість та однакові правила для всіх. Переваги для держави: упорядкування перевезень, ліквідація фізичних черг, аналіз транспортних потоків», — заявив він.
Шмигаль зазначив, що «єЧерга» стане універсальною системою для всіх видів транспорту.
«З наступного тижня нею зможуть користуватися водії вантажівок, із липня — водії автобусів, із серпня — власники легкових автомобілів. Наша мета — зробити перетин кордону максимально швидким і зручним», — підсумував він.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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