Кабмін заборонив рекламу азартних ігор та лотерей в інтернеті — Finance.ua
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Кабмін заборонив рекламу азартних ігор та лотерей в інтернеті

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Кабмін заборонив рекламу азартних ігор та лотерей в інтернеті
Кабмін заборонив рекламу азартних ігор та лотерей в інтернеті
Кабінет міністрів вніс зміни до попередньої постанови від 17 травня, яка обмежувала рекламу онлайн-казино та лотерей. Тепер уряд вирішив не обмежувати, а заборонити її. Про це йдеться у новій постанові.
Зміни внесли до 1 пункту постанови № 566. Після слів «порядок обмеження» внесли доповнення «всіх форм», а після «шляхом обмеження» слова «, а саме заборони».

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Скрін першого пункту постанови № 566, до якого внесли зміни
Скрін першого пункту постанови № 566, до якого внесли зміни
Інша частина посилення правил для онлайн-казино залишилася незмінною. Це зокрема:
  • реєстрація організаторами азартних ігор у мережі інтернет кількох клієнтських рахунків для одного гравця заборонена;
  • під час проведення азартних ігор в інтернеті організатори азартних ігор зобов’язані запровадити обов’язкові перерви в азартній грі для кожного гравця;
  • після реєстрації гравця в онлайн-системі організатора азартних iгор або до моменту прийняття ставки одержати від гравця інформацію щодо ліміту коштів, які гравець бажає витрачати на азартну гру протягом певного часу (доби, тижня, місяця), і встановити йому обраний ліміт з можливістю його зміни не частіше одного разу на місяць;
  • максимального часу безперервної участі гравця в азартній грі протягом доби та максимального часу його участі в азартній грі протягом тижня та встановити обраний час участі в грі.
Нагадаємо, рішення ухвалено на виконання рішення РНБО та Указу Президента від 20 квітня 2024 року № 234 Заборона діятиме до набрання чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю, який наразі перебуває на розгляді Верховної Ради.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів на своєму засіданні 17 травня ухвалив рішення ввести обмеження на рекламу азартних ігор і торговельних марок, під якими провадиться діяльність з проведення азартних ігор, зокрема з використанням символіки Збройних Сил України — до того як новий закон про азартні ігри набуде чинності.
  • Щоденні витрати українців в онлайн казино становлять 400 мільйонів гривень, заявив народний депутат Олексій Леонов.
За матеріалами:
Ain.Ua
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