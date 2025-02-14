Кабмін заборонив направлення осіб з інвалідністю на ВЛК — Finance.ua

Кабмін заборонив направлення осіб з інвалідністю на ВЛК
Кабінет міністрів затвердив низку змін, які стосуються осіб з інвалідністю. Зокрема, їх заборонили направляти на проходження військово-лікарської комісії.
Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничуко в Telegram.
Згідно з рішенням Кабміну, інформацію про наявність у громадянина інвалідності відтепер вноситимуть до Єдиного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів за запитом особи з інвалідністю через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного або резервіста. Така інформація відображатиметься в електронному військово-обліковому документі.
«Встановлено заборону на направлення осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду», — уточнив Мельничук.
Також уряд дозволив подавати копію медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років, засвідчену органом соцзахисту, закладом охорони здоров’я, органом Пенсійного фонду України або нотаріально.
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