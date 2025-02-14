Кабмін заборонив направлення осіб з інвалідністю на ВЛК — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін заборонив направлення осіб з інвалідністю на ВЛК

78
Кабмін заборонив направлення осіб з інвалідністю на ВЛК
Кабмін заборонив направлення осіб з інвалідністю на ВЛК
Кабінет міністрів затвердив низку змін, які стосуються осіб з інвалідністю. Зокрема, їх заборонили направляти на проходження військово-лікарської комісії.
Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничуко в Telegram.
Згідно з рішенням Кабміну, інформацію про наявність у громадянина інвалідності відтепер вноситимуть до Єдиного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів за запитом особи з інвалідністю через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного або резервіста. Така інформація відображатиметься в електронному військово-обліковому документі.
Читайте також
«Встановлено заборону на направлення осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду», — уточнив Мельничук.
Також уряд дозволив подавати копію медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років, засвідчену органом соцзахисту, закладом охорони здоров’я, органом Пенсійного фонду України або нотаріально.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.