Кабмін виділив Міноборони 275 мільйонів на забезпечення ЗСУ — Finance.ua

Кабмін виділив Міноборони 275 мільйонів на забезпечення ЗСУ
Кабмін виділив Міністерству оборони 275 млн грн з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Кошти будуть спрямовані на забезпечення діяльності ЗСУ, підготовку військ та медичне забезпечення особового складу.
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Виділено Міністерству оборони з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі 275 млн гривень (видатки розвитку) на бюджетну програму «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни», — повідомив Мельничук.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 27 липня повідомив, що до державного бюджету у першому півріччі 2023 року надійшло понад 600 млрд грн, при цьому на армію направили 672 млрд грн.
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