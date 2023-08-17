Апарат Ради пропонує перенаправити 30 млн грн зекономлених бюджетних коштів на ЗСУ — Finance.ua
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Апарат Ради пропонує перенаправити 30 млн грн зекономлених бюджетних коштів на ЗСУ

Казна та Політика
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Апарат Ради пропонує перенаправити 30 млн грн зекономлених бюджетних коштів на ЗСУ
Апарат Ради пропонує перенаправити 30 млн грн зекономлених бюджетних коштів на ЗСУ
Апарат Верховної Ради звернувся до Міністерства фінансів України з пропозицією переспрямувати 30 млн грн зекономлених бюджетних коштів на потреби Сил безпеки і оборони.
Відповідний лист було надіслано до Мінфіну 16 серпня, повідомляє пресслужба парламенту.
«Упродовж першого півріччя 2023 року понад 10 млн грн зекономлено за рахунок оплати праці народних депутатів України, їхніх помічників-консультантів, відповідно до фактично відпрацьованого часу. 17 млн грн зекономлено за рахунок відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень і компенсацією народним депутатам України вартості проїзду, оренди житла або винайму готельного номера. Понад 2 млн грн — за рахунок нарахування на оплату праці», — зазначено в повідомленні.
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З огляду на повномасштабну російську агресію та потреби Збройних сил України у захисті суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, апарат Верховної Ради вважає, що зекономлені кошти мають бути спрямовані лише на підтримку Сил безпеки та оборони.
У ВР зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності українського парламенту здійснюється із забезпеченням максимальної економії бюджетних коштів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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