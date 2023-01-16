Кабмін встановив мінімальні зарплати медикам — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін встановив мінімальні зарплати медикам

Особисті фінанси
122
Кабмін встановив мінімальні зарплати медикам
Кабмін встановив мінімальні зарплати медикам
Український уряд встановив мінімальні гарантовані заробітні плати медикам. Зокрема, лікарі, фармацевти та фахівці з реабілітації мають отримувати мінімум 20 тисяч гривень медичні сестри/брати — не менше ніж 13,5 тисячі гривень.
Про це інформує пресцентр Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ).

Від чого залежать зарплати

Як зазначають у відомстві, це тільки мінімальний рівень зарплатні, який гарантує держава. При цьому кінцева сума зарплати може бути вищою за рішенням керівника закладу охорони здоров’я шляхом встановлення доплат та надбавок, зважаючи на складність, відповідальність, умови виконуваної роботи, кваліфікацію працівника, а також результати роботи.
Читайте також
Відомо, що гарантії щодо виплати базової зарплатні охоплюватимуть ті медзаклади, які мають договори із Національною службою здоров’я України за Програмою медгарантій. Фонд оплати праці з нарахуваннями за поточний місяць не повинен бути більший за 85% грошового доходу, отриманого у поточному місяці, з урахуванням накопичених залишків.
Місце для вашої реклами
Лікарі «первинки» та медсестери, які працюють з ними, можуть отримати вищезгадану зарплату за умови мінімуму 70% від оптимального числа укладених декларацій зі своїми пацієнтами.

Перевірки медзакладів

Як заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, медичні заклади, які 100 % свого бюджету спрямовують на виплату зарплати, не мають ресурсу на закупівлю ліків і витрати лягають на плечі пацієнта. Тому неефективні лікарні можуть порушувати основне право пацієнта на отримання безоплатної та якісної медичної допомоги, що йде всупереч договору з Нацслужбою здоров’я України.
Цьогоріч будуть проводитися моніторинги якості та безоплатності надання меддопомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.