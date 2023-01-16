Кабмін встановив мінімальні зарплати медикам — Finance.ua

Кабмін встановив мінімальні зарплати медикам Сьогодні 11:25 — Особисті фінанси

Кабмін встановив мінімальні зарплати медикам

Український уряд встановив мінімальні гарантовані заробітні плати медикам. Зокрема, лікарі, фармацевти та фахівці з реабілітації мають отримувати мінімум 20 тисяч гривень медичні сестри/брати — не менше ніж 13,5 тисячі гривень.

Про це інформує пресцентр Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ).

Від чого залежать зарплати

Як зазначають у відомстві, це тільки мінімальний рівень зарплатні, який гарантує держава. При цьому кінцева сума зарплати може бути вищою за рішенням керівника закладу охорони здоров’я шляхом встановлення доплат та надбавок, зважаючи на складність, відповідальність, умови виконуваної роботи, кваліфікацію працівника, а також результати роботи.

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Відомо, що гарантії щодо виплати базової зарплатні охоплюватимуть ті медзаклади, які мають договори із Національною службою здоров’я України за Програмою медгарантій. Фонд оплати праці з нарахуваннями за поточний місяць не повинен бути більший за 85% грошового доходу, отриманого у поточному місяці, з урахуванням накопичених залишків.

Лікарі «первинки» та медсестери, які працюють з ними, можуть отримати вищезгадану зарплату за умови мінімуму 70% від оптимального числа укладених декларацій зі своїми пацієнтами.

Перевірки медзакладів

Як заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, медичні заклади, які 100 % свого бюджету спрямовують на виплату зарплати, не мають ресурсу на закупівлю ліків і витрати лягають на плечі пацієнта. Тому неефективні лікарні можуть порушувати основне право пацієнта на отримання безоплатної та якісної медичної допомоги, що йде всупереч договору з Нацслужбою здоров’я України.

Цьогоріч будуть проводитися моніторинги якості та безоплатності надання меддопомоги.

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