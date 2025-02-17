Кабмін включив до списку об’єктів великої приватизації «Вінницяпобутхім» — Finance.ua
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Кабмін включив до списку об’єктів великої приватизації «Вінницяпобутхім»

Фондовий ринок
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Кабінет міністрів включив до переліку об’єктів великої приватизації націоналізовану 26 липня 2022 року компанію «Вінницяпобутхім», яка раніше належала російській компанії «Невська косметика».
Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки,
В повідомленні сказано, що відповідно до фінансової звітності підприємства на кінець 2023 року, його прогнозована вартість становить щонайменше 288,346 млн гривень.
За умовами приватизації, кошти, отримані від продажу, будуть зараховані до державного бюджету та сприятимуть ліквідації наслідків збройної агресії.
Підприємство буде виставлене на аукціон орієнтовно в травні 2025 року.
Після початку повномасштабної російської агресії підприємство спочатку заарештували, а потім передали в управління компанії «Крайтекс-Сервіс» із групи Afina Руслана Шостака та Валерія Кіптика.
Новий управитель українізував головний бренд підприємства, перейменувавши його з «Ушастий нянь» на «Вухастик».
В липні 2024 року Вищий антикорупційний суд України передав його державі.
Активи на суму 2 млрд гривень виробника популярних засобів для прання «Ушастий нянь» ПрАТ «Вінницяпобутхім» за рішенням суду передали в АРМА 26 липня 2022 року.
Раніше бізнес контролював наближений до Кремля та член партії «Единая Россия» Володимир Плесовських, його статки налічують близько 3 млрд рублів.
За матеріалами:
Українські Новини
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