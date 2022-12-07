Кабмін ухвалив зміни щодо COVID-сертифікатів — Finance.ua

Кабмін ухвалив зміни щодо COVID-сертифікатів Сьогодні 14:28 — Казна та Політика

Кабмін ухвалив зміни щодо COVID-сертифікатів

Уряд України затвердив зміни до COVID-сертифікатів, зокрема, удосконаливши механізм їх формування та використання.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За словами Мельничука, у додаток до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, внесли зміни.

Зміни, як розповів представник Кабміну, передбачають удосконалення механізму формування та використання COVID-сертифікатів. Зокрема було оновлено дані про схему поєднань вакцин при введенні другої бустерної дози.

Нагадаємо, у світі принаймні 90% населення мають певний імунітет до коронавірусу. Але «зниження пильності» до хвороби провокує появу нового варіанту COVID.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.