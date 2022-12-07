Кабмін ухвалив зміни щодо COVID-сертифікатів — Finance.ua

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Кабмін ухвалив зміни щодо COVID-сертифікатів

Казна та Політика
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Кабмін ухвалив зміни щодо COVID-сертифікатів
Кабмін ухвалив зміни щодо COVID-сертифікатів
Уряд України затвердив зміни до COVID-сертифікатів, зокрема, удосконаливши механізм їх формування та використання.
Про це повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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За словами Мельничука, у додаток до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, внесли зміни.
Зміни, як розповів представник Кабміну, передбачають удосконалення механізму формування та використання COVID-сертифікатів. Зокрема було оновлено дані про схему поєднань вакцин при введенні другої бустерної дози.
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Нагадаємо, у світі принаймні 90% населення мають певний імунітет до коронавірусу. Але «зниження пильності» до хвороби провокує появу нового варіанту COVID.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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