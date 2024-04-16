Кабмін скасував спеціальні обов’язки, покладені на експортерів електроенергії — Finance.ua

Кабмін скасував спеціальні обов’язки, покладені на експортерів електроенергії Сьогодні 09:12 — Енергетика

Кабінет міністрів України скасував покладання спеціальних зобов’язань (ПСО) для експортерів електроенергії, щоб використовувати дохід на відновлення зруйнованої інфраструктури.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідне рішення закріплено постановою № 410 від 13 квітня.

Як вказано у документі, постанову № 775 про «експортне ПСО» від 7 липня 2022 року визнано такою, що втратила чинність.

Експортне ПСО вводили до скасування воєнного стану. Зокрема, ПСО зобов’язувало експортерів електроенергії віддавати 80% прибутку від експорту держпідприємству «Гарантований покупець».

За словами директора енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимира Омельченка, у такій ситуації обмежувалися можливості для спрямування коштів на відновлення енергосистеми після ворожих атак.

Зараз, після скасування ПСО, така можливість з’явиться. За оцінкою Омельченка, сума додаткових коштів на відновлення після скасування ПСО може становити до 12 млрд грн на рік.

Скасування ПСО може стимулювати експорт електроенергії в періоди профіциту, зазначили РБК-Україна в одній з великих енергетичних компаній України.

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