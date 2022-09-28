Кабмін схвалив залучення 5 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС — Finance.ua

Кабмін схвалив залучення 5 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС Вчора 10:39

Кабінет Міністрів схвалив залучення позики від Європейського Союзу відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння. Україна отримає макрофінансову допомогу до 5 мільярдів євро.

Про це повідомляється в розпорядження від 27 вересня 2022 р. № 827-р

Макрофінансову допомогу у розмірі 5 млрд євро буде надано Україні у вигляді довгострокових кредитів на пільгових умовах. Вона є другим етапом реалізації запланованої макрофінансової допомоги ЄС Україні на суму до 9 млрд євро, оголошеної Європейською комісією 18 травня 2022 року.

Раніше ЄС уже надав 1 млрд євро макрофінансової допомого.

Третій етап планованої повної макрофінансової допомоги Євросоюзу на додаткову суму до 3 млрд євро планується найближчим часом. Очікується, що це будуть безповоротні гранти, а не кредити.

Зазначимо, що дефіцит державного бюджету України становить близько 5 млрд доларів щомісяця і покривається допомогою Заходу та «друком» грошей НБУ.

УНІАН За матеріалами:

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