Кабмін схвалив залучення 5 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС — Finance.ua
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Кабмін схвалив залучення 5 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС

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Кабінет Міністрів схвалив залучення позики від Європейського Союзу відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння. Україна отримає макрофінансову допомогу до 5 мільярдів євро.
Про це повідомляється в розпорядження від 27 вересня 2022 р. № 827-р.
Макрофінансову допомогу у розмірі 5 млрд євро буде надано Україні у вигляді довгострокових кредитів на пільгових умовах. Вона є другим етапом реалізації запланованої макрофінансової допомоги ЄС Україні на суму до 9 млрд євро, оголошеної Європейською комісією 18 травня 2022 року.
Раніше ЄС уже надав 1 млрд євро макрофінансової допомого.
Третій етап планованої повної макрофінансової допомоги Євросоюзу на додаткову суму до 3 млрд євро планується найближчим часом. Очікується, що це будуть безповоротні гранти, а не кредити.
Зазначимо, що дефіцит державного бюджету України становить близько 5 млрд доларів щомісяця і покривається допомогою Заходу та «друком» грошей НБУ.
За матеріалами:
УНІАН
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