Кабмін розширив перелік продуктів, які мають пріоритет на кордоні (список) — Finance.ua

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Кабмін розширив перелік продуктів, які мають пріоритет на кордоні (список)

Казна та Політика
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Кабмін розширив перелік продуктів, які мають пріоритет на кордоні (список)
Кабмін розширив перелік продуктів, які мають пріоритет на кордоні (список)
Кабінет Міністрів України вніс зміни до переліку продукції з обмеженим строком зберігання та особливим режимом зберігання.
Про це йдеться в постанові № 113 від 02 лютого 2024 р., що оприлюднена на Урядовому порталі.
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Документом вносяться зміни до постанови КМУ «Про затвердження переліку сільськогосподарської продукції, яка має обмежений строк зберігання, та переліку сільськогосподарської продукції, яка має особливий режим зберігання» (№ 1239 від 24 листопада 2023 р.), згідно з якою вантажним автомобілям із зазначеною продукцією надається пріоритет у «еЧерзі» під час перетину кордону.
Зокрема, до списку додали огірки, помідори, філе риби, ковбаси і вироби з м’яса, молочну сироватку та казеїн.
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Довідка Finance.ua:

  • Державна прикордонна служба України створила спеціальний розділ з назвою «Перетинання державного кордону під час правового режиму воєнного стану. Питання-відповідь», де є відповіді на найбільш поширені запитання щодо процедури перетину кордону. Можна ознайомитися тут.

Хто та як може виїхати за кордон у 2024 році

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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