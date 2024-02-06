Кабмін розширив перелік продуктів, які мають пріоритет на кордоні (список) — Finance.ua

Кабмін розширив перелік продуктів, які мають пріоритет на кордоні (список) Вчора 15:36 — Казна та Політика

Кабмін розширив перелік продуктів, які мають пріоритет на кордоні (список)

Кабінет Міністрів України вніс зміни до переліку продукції з обмеженим строком зберігання та особливим режимом зберігання.

Про це йдеться в постанові № 113 від 02 лютого 2024 р., що оприлюднена на Урядовому порталі

Документом вносяться зміни до постанови КМУ «Про затвердження переліку сільськогосподарської продукції, яка має обмежений строк зберігання, та переліку сільськогосподарської продукції, яка має особливий режим зберігання» (№ 1239 від 24 листопада 2023 р.), згідно з якою вантажним автомобілям із зазначеною продукцією надається пріоритет у «еЧерзі» під час перетину кордону.

Зокрема, до списку додали огірки, помідори, філе риби, ковбаси і вироби з м’яса, молочну сироватку та казеїн.

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Довідка Finance.ua:

Державна прикордонна служба України створила спеціальний розділ з назвою «Перетинання державного кордону під час правового режиму воєнного стану. Питання-відповідь», де є відповіді на найбільш поширені запитання щодо процедури перетину кордону. Можна ознайомитися тут.

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