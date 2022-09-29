Кабмін розраховує отримати 5,41 млрд гривень ренти за видобуток залізної руди у 2023 році — Finance.ua

Кабмін розраховує отримати 5,41 млрд гривень ренти за видобуток залізної руди у 2023 році Вчора 07:11 — Казна та Політика

Попри проблеми з експортною логістикою та закриті ГЗК уряд заклав до проєкту держбюджету великі надходження коштів у вигляді плати за користування надрами для видобутку руди.

Про це повідомляється в проекті закону «Про державний бюджет України на 2023 рік».

Так, у 2023 році уряд очікує залучити до державного та місцевих бюджетів надходження від плати за користування надрами для видобутку залізної руди в розмірі 5,41 і 2,32 млрд грн відповідно, що лише на 21,9% нижче за очікуване значення 2022-го.

На думку аналітиків, ці показники є максимально оптимістичними, враховуючи ситуацію в галузі. Адже у 2022 році сектор видобутку залізної руди в Україні демонструє негативну динаміку внаслідок падіння внутрішнього споживання руди через зупинення роботи сталевої галузі, неможливість експорту через блокаду портів Чорного моря, обмежені можливості експорту залізничним транспортом до ЄС, зниження цін на руду та сталь на світових ринках та падіння на 10% обсягів виробництва сталі в ЄС через високі ціни на електроенергію.

«Проект бюджету передбачає скорочення надходжень ренти від видобутку залізної руди на 22%. Динаміка зрозуміла через війну в Україні та погіршення кон’юнктури світового ринку. Залишається невирішеною проблема логістики експорту. У нинішніх умовах невизначеності дуже складно робити прогнози. Тому закладені до бюджету оцінки є приблизними й не можна виключати помітних відхилень у гірший бік наступного року», — каже аналітик GMK Center Андрій Глущенко.

Галузеві експерти вважають, що формула розрахунків сум рентних платежів некоректна, оскільки не включає витрат на логістику, які через війну, за твердженнями підприємств, зросли в 3-5 разів.

Нагадаємо, наприкінці липня група «Метінвест» оголосила про зупинення видобутку на Південному, Інгулецькому та Північному гірничо-збагачувальних комбінатах.

На початку серпня Ferrexpo опублікувала дані за підсумками січня-червня 2022 року, згідно з якими компанія скоротила виробництво окатишів на 16% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року — до 4,8 млн т.

Також на початку серпня Криворізький залізорудний комбінат (КЗРК) оголосив, що в січні-липні 2022 року знизив виробництво товарної залізної руди підземного видобутку на 19,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року — до 2,034 млн т.

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