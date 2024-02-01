Кабмін пропонує ввести дисциплінарну відповідальність для працівників НАЗК — Finance.ua
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Кабмін пропонує ввести дисциплінарну відповідальність для працівників НАЗК

Казна та Політика
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Кабмін пропонує ввести дисциплінарну відповідальність для працівників НАЗК
Кабмін пропонує ввести дисциплінарну відповідальність для працівників НАЗК
Кабінет Міністрів пропонує притягувати до дисциплінарної відповідальності працівників Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (НАЗК), крім посад державної служби категорії «А» агентства.
Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.
Законопроєктом, зокрема, передбачено таке:
  • для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до працівників агентства утворюється Дисциплінарна комісія, склад і положення про яку затверджуються головою нацагентства;
  • Дисциплінарна комісія на підставі дисциплінарного провадження приймає рішення про наявність чи відсутність у діях працівника агентства дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності з визначенням рекомендованого виду стягнення;
  • на підставі оформленої пропозиції (подання) Дисциплінарної комісії дисциплінарне стягнення на працівника центрального апарату, керівника територіального управління та його заступника накладає голова нацагентства; на працівника територіального управління — керівник відповідного територіального управління агентства;
  • дисциплінарні провадження щодо заступників голови агентства, які обіймають посади державної служби категорії «А», та внесення суб'єкту призначення пропозицій за наслідками такого дисциплінарного провадження здійснює Комісія з питань вищого корпусу державної служби;
  • рішення про накладення дисциплінарного стягнення може бути оскаржено безпосередньо до суду.
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Згідно з проєктом закону, підставами для притягнення працівників НАЗК до дисциплінарної відповідальності є:
  • умисне або внаслідок недбалості порушення встановленого порядку визначення управителя активом;
  • порушення встановленого порядку перевірки ефективності управління арештованими активами, переданими агентству в управління;
  • нереагування або порушення встановленого порядку реагування на отриману інформацію та/або встановлені факти неналежного управління активами чи спроб відчуження активів управителем;
  • незаконне розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала відома працівнику у зв’язку з виконанням ним своїх повноважень, тощо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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