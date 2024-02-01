Кабмін пропонує ввести дисциплінарну відповідальність для працівників НАЗК — Finance.ua

Кабмін пропонує ввести дисциплінарну відповідальність для працівників НАЗК Сьогодні 08:33 — Казна та Політика

Кабмін пропонує ввести дисциплінарну відповідальність для працівників НАЗК

Кабінет Міністрів пропонує притягувати до дисциплінарної відповідальності працівників Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (НАЗК), крім посад державної служби категорії «А» агентства.

Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Законопроєктом, зокрема, передбачено таке:

для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до працівників агентства утворюється Дисциплінарна комісія, склад і положення про яку затверджуються головою нацагентства;

Дисциплінарна комісія на підставі дисциплінарного провадження приймає рішення про наявність чи відсутність у діях працівника агентства дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності з визначенням рекомендованого виду стягнення;

на підставі оформленої пропозиції (подання) Дисциплінарної комісії дисциплінарне стягнення на працівника центрального апарату, керівника територіального управління та його заступника накладає голова нацагентства; на працівника територіального управління — керівник відповідного територіального управління агентства;

дисциплінарні провадження щодо заступників голови агентства, які обіймають посади державної служби категорії «А», та внесення суб'єкту призначення пропозицій за наслідками такого дисциплінарного провадження здійснює Комісія з питань вищого корпусу державної служби;

рішення про накладення дисциплінарного стягнення може бути оскаржено безпосередньо до суду.

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Згідно з проєктом закону, підставами для притягнення працівників НАЗК до дисциплінарної відповідальності є:

умисне або внаслідок недбалості порушення встановленого порядку визначення управителя активом;

порушення встановленого порядку перевірки ефективності управління арештованими активами, переданими агентству в управління;

нереагування або порушення встановленого порядку реагування на отриману інформацію та/або встановлені факти неналежного управління активами чи спроб відчуження активів управителем;

незаконне розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала відома працівнику у зв’язку з виконанням ним своїх повноважень, тощо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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