Кабмін пропонує скасувати мораторій на податкові перевірки — Finance.ua

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Кабмін пропонує скасувати мораторій на податкові перевірки

Казна та Політика
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Кабмін пропонує скасувати мораторій на податкові перевірки
Кабмін пропонує скасувати мораторій на податкові перевірки
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок».
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу та закону „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування“, якими передбачити, що з 1 жовтня 2023 року відновлюється проведення документальних (планових та позапланових) перевірок, проведення яких було заборонено до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України», — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться за наявності безпечних умов для їх проведення.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 8401, який повертає систему оподаткування у довоєнний стан. Закон набрав чинності з 1 серпня 2023 року. Він є одним із 19 структурних маяків, передбачених угодою розширеного фінансування з МВФ.
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Закон передбачає з 1 серпня скасування єдиного податку у 2% та частково — мораторію на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінпослуг. З 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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