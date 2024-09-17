Кабмін пропонує Раді збільшити фінансування держпрограм у космічній галузі у 2,3 раза до 380 млн гривень у 2025 — Finance.ua

Кабмін пропонує Раді збільшити фінансування держпрограм у космічній галузі у 2,3 раза до 380 млн гривень у 2025 Сьогодні 10:44 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити фінансування виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України, у 2,3 раза, або на 213 млн гривень, до 380 млн гривень у проєкті державного бюджету на 2025 рік.

Про це йдеться в зареєстрованому в парламенті 14 вересня законопроєкті № 12 000.

Також у проєкті держбюджету на 2025 рік уряд пропонує збільшити фінансування програми управління та випробування космічних засобів на 1% до 471,3 млн гривень.

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді прийняти держбюджет-2025 з доходами 2,3 трлн гривень та видатками 3,9 трлн гривень.

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