Кабмін пропонує Раді збільшити фінансування держпрограм у космічній галузі у 2,3 раза до 380 млн гривень у 2025 — Finance.ua
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Кабмін пропонує Раді збільшити фінансування держпрограм у космічній галузі у 2,3 раза до 380 млн гривень у 2025

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити фінансування виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України, у 2,3 раза, або на 213 млн гривень, до 380 млн гривень у проєкті державного бюджету на 2025 рік.
Про це йдеться в зареєстрованому в парламенті 14 вересня законопроєкті № 12 000.
Також у проєкті держбюджету на 2025 рік уряд пропонує збільшити фінансування програми управління та випробування космічних засобів на 1% до 471,3 млн гривень.
Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді прийняти держбюджет-2025 з доходами 2,3 трлн гривень та видатками 3,9 трлн гривень.
За матеріалами:
Українські Новини
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