Кабмін повідомив, яке майно дозволив продавати «Укрзалізниці» — Finance.ua
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Кабмін повідомив, яке майно дозволив продавати «Укрзалізниці»

Фондовий ринок
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Кабінет міністрів дозволив АТ «Укрзалізниця» самостійно ухвалювати рішення про продаж майна балансовою вартістю до 500 млн грн.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.
«Кабінет міністрів України спростив процедуру розпорядження майном для Укрзалізниці. Йдеться про постанову «Про внесення змін до Порядку розпорядження майном акціонерного товариства «Українська залізниця».
Відтепер компанія може самостійно, без погодження з урядом, ухвалювати рішення про відчуження майна, якщо його балансова вартість не перевищує 500 млн грн", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
З 4 квітня вже доступний особистий кабінет клієнта на «е.Портал УЗ-Карго» з сервісом оформлення перевізних документів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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