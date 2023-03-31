Кабмін повернув державі майно Києво-Печерської лаври — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін повернув державі майно Києво-Печерської лаври

Казна та Політика
88
Кабмін повернув державі майно Києво-Печерської лаври
Кабмін повернув державі майно Києво-Печерської лаври
Кабінет Міністрів 30 березня визнав нечинним розпорядження про безоплатне користування УПЦ МП майном Києво-Печерської Лаври і таким чином повернув його в управління державі.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«Кабінет Міністрів України за пропозицією Міністерства культури та інформаційної політики України прийняв історичне рішення — визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України часів Януковича від 11 липня 2013 року № 519, яким в безоплатне користування були передані державні будівлі й споруди Чоловічому монастирю Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Української православної церкви», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Як прокоментував міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко це рішення, управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів.
Нагадаємо, раніше Міністерство культури та інформаційної політики України під час перевірки встановило низку порушень з боку Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічий монастир) Української Православної Церкви.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.