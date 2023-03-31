Кабмін повернув державі майно Києво-Печерської лаври — Finance.ua

Кабмін повернув державі майно Києво-Печерської лаври Сьогодні 11:34 — Казна та Політика

Кабмін повернув державі майно Києво-Печерської лаври

Кабінет Міністрів 30 березня визнав нечинним розпорядження про безоплатне користування УПЦ МП майном Києво-Печерської Лаври і таким чином повернув його в управління державі.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Кабінет Міністрів України за пропозицією Міністерства культури та інформаційної політики України прийняв історичне рішення — визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України часів Януковича від 11 липня 2013 року № 519, яким в безоплатне користування були передані державні будівлі й споруди Чоловічому монастирю Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Української православної церкви», — сказано в повідомленні.

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Як прокоментував міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко це рішення, управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів.

Нагадаємо, раніше Міністерство культури та інформаційної політики України під час перевірки встановило низку порушень з боку Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічий монастир) Української Православної Церкви.

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